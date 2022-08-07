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Чемпионат Франции. Лига 1

Икарди объяснил причины своего непопадания в заявку на матч «ПСЖ»

07 Августа 2022 • 22:25 Комментировать (1)
Клермон
0:5
ПСЖ
окончен

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал, почему не был включён в заявку на матч первого тура французской Лиги 1 против «Клермона».

По слухам, 29-летний аргентинец пропустил игру из-за проблем личного характера. Сам Икарди полностью опроверг подобные домыслы, заявив, что оказался вне состава по спортивным причинам: «У меня нет проблем в личной жизни. Я не потерплю спекуляций от некомпетентных лиц, пытающихся осквернить мою репутацию», – написал футболист в социальной сети.

Мауро Икарди считается одним из главных кандидатов на уход из «ПСЖ» до закрытия трансферного окна. Наставник Кристоф Галтье не планирует задействовать его в основном составе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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