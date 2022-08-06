Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес в ближайшее время может стать игроком «Ювентуса».

По сведениям Le Parisien, 28-летний футболист дал согласие на переезд в Серию А. Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с «ПСЖ» по условиям сделки, клуб арендует аргентинца с последующим правом выкупа за 20 миллионов евро.

Напомним, Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года за 40 млн евро. В минувшем сезоне он принял участие в 21 встрече с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с «ПСЖ» истекает в 2024 году.