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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес согласился перейти в «Ювентус» слухи

06 Августа 2022 • 17:13 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
Через 3 ч. 37 мин.

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес в ближайшее время может стать игроком «Ювентуса».

По сведениям Le Parisien, 28-летний футболист дал согласие на переезд в Серию А. Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с «ПСЖ» по условиям сделки, клуб арендует аргентинца с последующим правом выкупа за 20 миллионов евро.

Напомним, Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года за 40 млн евро. В минувшем сезоне он принял участие в 21 встрече с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с «ПСЖ» истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022
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