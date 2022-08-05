Галтье рассказал, как отреагировал на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мыслями о продлении контракта Килиана Мбаппе, о котором было объявлено в мае.

«Когда Мбаппе продлил контракт, я ещё не знал, что буду новым наставником «Пари Сен-Жермен», – вспоминает Галтье, чьи слова приводит журналист Адриен Гренье. – Но я был очень рад за весь наш чемпионат. Очевидно, что спустя пару-тройку недель это обрадовало меня ещё сильнее.

Я всегда поддерживаю пребывание в Лиге 1 великих игроков: ранее я был рад приезду Месси, Неймара, Рамоса», – заявил рулевой парижан, занявший свою должность в июле.

Новое соглашение Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 2025 года.