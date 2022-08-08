Икарди потребовал не перемывать ему косточки

Аргентинский нападающий Мауро Икарди пропустил первый матч «ПСЖ» в новом сезоне, по слухам, это произошло из-за его семейных проблем с Вандой Нарой (а когда рядом с этой женщиной было спокойно?!).

Но сам Икарди заверил, что причина кроется не в личных проблемах, а в ситуации технического плана.

- Это было чисто техническое решение. Я не имею проблем личного характера, и я уважаю все тренировки. Футбол - это моя работа. Я не терплю рядом с собой людей, которые пытаются дискредитировать меня. Расслабьтесь, прежде чем писать обо мне что-либо, узнайте, как обстоят дела на самом деле. Если я отдыхаю на Ибице, это потому что у меня есть выходные, и в эти дни каждый делает то, что считает нужным, - написал игрок в одной из социальных сетей.