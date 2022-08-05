Галтье хочет избавиться от одного из нападающих «ПСЖ»

Новый наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье не хочет видеть в рядах своей команды форварда Мауро Икарди.

Спортивный директор парижан Луиш Кампуш настаивает на продаже другого нападающего – 20-летнего Арно Калимуэндо, чью стоимость клуб оценивает примерно в 25 млн евро. При этом рулевой «ПСЖ», как сообщает журналист Бен Джейкобс, имеет другую позицию: его полностью устраивает Калимуэндо, и вместо молодого француза он предпочёл бы расстаться с 29-летним аргентинцем.

Контракт Мауро Икарди с «ПСЖ» действует до 2024 года. Слухи связывают игрока с возвращением в итальянскую Серию А.