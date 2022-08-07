Неймар впервые сделал три голевые передачи за матч в составе «ПСЖ»

Гегемон французского первенства, «ПСЖ», начал очередной поход за титулом самым убедительным образом - парижане разгромили в гостях «Клермон», отгрузив тому пять безответных мячей. Эта победа стала самой крупной победой для «ПСЖ» в дебюте чемпионата, за все время выступлений клуба в высшей лиге французского футбола.

Первый гол в этом матче забил бразильский форвард Неймар, также он сделал целых три голевых передачи в этой игре. Как выяснилось, столь большое количество голевых передач в составе парижского клуба в рамках одной игры Неймар сделал в первый раз.

Во втором туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» примет дома «Монпелье», это случится 14 августа.