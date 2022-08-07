16-летний игрок установил новый рекорд «ПСЖ»

Гегемон французского первенства, «ПСЖ», начал очередной поход за титулом самым убедительным образом - парижане разгромили в гостях «Клермон», отгрузив тому пять безответных мячей. Эта победа стала самой крупной победой для «ПСЖ» в дебюте чемпионата, за все время выступлений клуба в высшей лиге французского футбола.

опутно был установлен еще один рекорд, но индивидуального характера. В составе парижан на 82-й минуте на замену вместо Марко Верратти вышел 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери, на данный момент ему 16 лет и 151 день. Заир-Эмери стал самым юным дебютантом в истории «ПСЖ» в абсолюте, с учетом всех возможных соревнований.

Во втором туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» примет дома «Монпелье», это случится 14 августа.