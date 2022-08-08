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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар и Месси – лучшие игроки первого тура Лиги 1

08 Августа 2022 • 00:53 Комментировать
Клермон
0:5
ПСЖ
окончен

Статистический портал WhoScored крайне высоко оценил выступление звёзд «Пари Сен-Жермен».

30-летний бразилец и 35-летний аргентинец помогли парижанам разобраться с «Клермоном» в матче первого тура – 5:0.

Неймар записал в свой актив один гол и три результативные передачи. Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами и одним голевым пасом, а также стал лидером тура по количеству успешных обводок (6). Оба футболиста получили от WhoScored наивысшую оценку – 10,0, возглавив рейтинг лучших игроков чемпионата Франции по итогам стартового тура.

В поединке второго тура «ПСЖ» примет на своём поле «Монпелье». Встреча состоится 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Клермон
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окончен Ренн 0:1 Лорьян 1.35 5.20 8.50
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