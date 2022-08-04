Саншеш объяснил, почему решил перейти в «ПСЖ»

Новичок «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш прокомментировал свой переход.

Португалец перебрался в стан парижан из «Лилля». Стоимость сделки – 15 млн евро. На Саншеша также активно претендовал «Милан», в какой-то момент лидировавший в борьбе за 24-летнего полузащитника.

«Очень рад оказаться в Париже. Последние несколько дней были очень важными для меня и моей семьи. Уверен, я сделал правильный выбор, подписав контракт с «ПСЖ». Я выбрал этот клуб, потому что считаю переход сюда лучшим вариантом продолжения карьеры на текущем этапе. Для меня было принципиально остаться во Франции, так как я уже знаком с лигой», – рассказал Саншеш в интервью официальному сайту «ПСЖ».