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Чемпионат Франции. Лига 1

Саншеш объяснил, почему решил перейти в «ПСЖ»

04 Августа 2022 • 23:34 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
06.08 22:00

Новичок «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш прокомментировал свой переход.

Португалец перебрался в стан парижан из «Лилля». Стоимость сделки – 15 млн евро. На Саншеша также активно претендовал «Милан», в какой-то момент лидировавший в борьбе за 24-летнего полузащитника.

«Очень рад оказаться в Париже. Последние несколько дней были очень важными для меня и моей семьи. Уверен, я сделал правильный выбор, подписав контракт с «ПСЖ». Я выбрал этот клуб, потому что считаю переход сюда лучшим вариантом продолжения карьеры на текущем этапе. Для меня было принципиально остаться во Франции, так как я уже знаком с лигой», – рассказал Саншеш в интервью официальному сайту «ПСЖ».

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Милан Лилль ПСЖ Ренату Саншеш
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