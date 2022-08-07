Галтье: «Забивать - это ДНК нашей команды»

Гегемон французского первенства, «ПСЖ», начал очередной поход за титулом самым убедительным образом - парижане разгромили в гостях «Клермон», отгрузив тому пять безответных мячей. Эта победа стала самой крупной победой для «ПСЖ» в дебюте чемпионата, за все время выступлений клуба в высшей лиге французского футбола.

Наставник парижского клуба Кристоф Галтье не удивлен столь уверенной победой. Он заявил, что забивать голы - это часть ДНК его футболистов. Два гола забил Лионель Месси, по мячу записали на свой счет Маркиньос, Хакими и Неймар.

- Рад победе. Мы поддерживали высокий уровень весь матч, это было важно. Не удивлен таким счетом, хорошо, что сыграли на ноль, это важно, но еще лучше, что забили столько голов - это в ДНК наших нападающих, - цитирует Галтье официальный сайт «ПСЖ».

Во втором туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» примет дома «Монпелье», это случится 14 августа.