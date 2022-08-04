Аллегри высказался о возможном приходе в «Ювентус» Паредеса

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, ждёт ли в составе своей команды полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

По информации СМИ, 28-летний аргентинец – одна из главных целей «бьянконери» в летнее трансферное окно. Сумма сделки может составить порядка 15-20 млн евро.

Слова Аллегри, впрочем, никак не указывают на приближающийся приход хавбека «ПСЖ»: «У нас есть два игрока на его позиции – Локателли и Ровелла. Я доволен обоими, в данном аспекте меня всё устраивает», – рассказал в интервью главный тренер туринцев.

Контракт Паредеса с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Парижский клуб планирует расстаться с футболистом до закрытия трансферного окна.