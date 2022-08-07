Галтье дал оценку игре Месси

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об игре аргентинского форварда Лионеля Месси во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Клермона». Встреча завершалась со счетом 5:0, в активе 35-летнего нападающего два гола и одна результативная передача.

«У Лео прекрасное понимание тактики. Месси быстро принимает решение о том, куда ему нужно перемещаться на поле. Лионель доволен своими партнерами. Когда он радуется, довольна вся команда», - передает слова специалиста Lequipe.

Контракт аргентинца с парижским грандом рассчитан до завершения сезона-2022/2023. Он защищает цвета команды с 2021 года.