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У «Челси» возникли разногласия с Менди по поводу нового контракта

08 Августа 2022 • 12:04 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
2.25 3.45 3.15
14.08 18:30
Голкипер «Челси» Эдуар Менди пока отказывается продлевать с клубом контракт. По информации от Sky Sports, стороны расходятся в оценке новой зарплаты футболиста.По сведениям источника, «Челси» в данный момент предлагает Менди куда меньшую зарплату, чем от клуба требуют агенты сенегальца.

Напомним, что Менди оказался в «Челси» летом 2020 года. Вратарь стал основным в клубе, усадив на лавку Кепу Аррисабалагу. Несмотря на это, испанец до сих пор занимает одно из первых мест в зарплатной ведомости клуба, тогда как сенегалец не входит даже в топ-10.

Нынешнее соглашение Менди с «Челси» рассчитано до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эдуар Менди
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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