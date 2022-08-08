У «Челси» возникли разногласия с Менди по поводу нового контракта

Голкипер «Челси» Эдуар Менди пока отказывается продлевать с клубом контракт. По информации от Sky Sports, стороны расходятся в оценке новой зарплаты футболиста.По сведениям источника, «Челси» в данный момент предлагает Менди куда меньшую зарплату, чем от клуба требуют агенты сенегальца.
Напомним, что Менди оказался в «Челси» летом 2020 года. Вратарь стал основным в клубе, усадив на лавку Кепу Аррисабалагу. Несмотря на это, испанец до сих пор занимает одно из первых мест в зарплатной ведомости клуба, тогда как сенегалец не входит даже в топ-10.
Нынешнее соглашение Менди с «Челси» рассчитано до 2025 года.
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