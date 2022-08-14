Стало известно, из-за какой реплики едва не подрались Конте и Тухель

Лондонское дерби прошло в напряженной обстановке, и в середине второго тайма наставники команд Антонио Конте и Томас Тухель чуть было не подрались. После финального свистка страсти не утихли - Конте подошел к Тухелю дабы пожать тому руку, но вместе с рукопожатием прозвучали и какие-то реплики, которые вывели немецкого специалиста из себя.

Как позже сообщил Тухель, причиной взрыва стал его вопрос о парике - Тухель поинтересовался у Конте, носит ли он парик. Итальянский наставник предсказуемо взорвался в ответ, в результате оба увидели красные карточки. Об этом сообщает телеграм-канал «Английский акцент».