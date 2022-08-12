Полузащитник «Тоттенхэма» Ндомбеле готов к переходу в итальянский клуб

Хавбек «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле дал согласие на переход в итальянский «Наполи».

Главный тренер «шпор» Антонио Конте не видит 25-летнего француза в своих построениях и надеется, что клуб отпустит его до закрытия трансферного окна. Среди желающих подписать Ндомбеле значились различные итальянские и турецкие клубы, но дальше всех продвинулся «Наполи». Как сообщает инсайдер Николо Скира, полузащитник уже согласовал с неаполитанцами свой переход на правах аренды. Клубам осталось лишь урегулировать некоторые детали сделки.

Танги Ндомбеле отыграл 91 матч за «Тоттенхэм», отметившись 10 голами и 9 ассистами. Вторую половину прошедшей кампании француз провёл в «Лионе».