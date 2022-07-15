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Агент Слонины подтвердил переход вратаря в «Челси»

15 Июля 2022 • 14:16 Комментировать
Чикаго Файр
...
Сиэтл Саундерс
2.15 3.60 3.25
17.07 03:00

Агент 18-летнего вратаря «Чикаго Файр» Габриэля Слонины подтвердил, что «Челси» согласовал переход американца.

Сообщается, что за трансфер Слонины «Челси» заплатит 10 миллионов евро без учёта различных бонусов. Однако голкипер останется в МЛС ещё на сезон, где будет выступать на правах аренды.

В текущем году Слонина провёл за «Чикаго Файр» 20 матчей, в которых пропустил 27 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Чикаго Файр Габриэль Слонина Трансферы футбола - лето 2022
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ЧИКАГО ФАЙР СИЭТЛ САУНДЕРС
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