Агент Слонины подтвердил переход вратаря в «Челси»

Агент 18-летнего вратаря «Чикаго Файр» Габриэля Слонины подтвердил, что «Челси» согласовал переход американца.

Сообщается, что за трансфер Слонины «Челси» заплатит 10 миллионов евро без учёта различных бонусов. Однако голкипер останется в МЛС ещё на сезон, где будет выступать на правах аренды.

В текущем году Слонина провёл за «Чикаго Файр» 20 матчей, в которых пропустил 27 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 3 миллиона евро.