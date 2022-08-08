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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дешам: «Не сомневаюсь в участии Погба на чемпионате мира»

08 Августа 2022 • 01:21 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
14.08 18:30

Главный тренер сборной Франции высказался о текущем состоянии звёзд своей команды.

Речь о полузащитниках Н'Голо Канте и Поле Погба: первый всё реже демонстрирует игру привычного для себя уровня, второй – выбыл из-за травмы сразу после перехода в «Ювентус».

«Это очень важные для нас игроки, лидеры с огромным опытом, – рассказывает французский специалист в интервью Le Parisien. – Здорово, когда они в нашем распоряжении, но гарантий никогда нет. Отсюда и необходимость как можно активнее наигрывать молодёжь.

Я постоянно поддерживаю связь с Полем. Совершенно не сомневаюсь в том, что он сможет сыграть на чемпионате мира», – заявил Дешам.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Сборная Франции Дидье Дешам Поль Погба Н'Голо Канте
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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