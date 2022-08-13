Не пригодившийся «Милану» и «Челси» Бакайоко получил предложения от двух клубов

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко может продолжить карьеру в «Галатасарае» либо в «Ноттингем Форест».

27-летний француз арендован «Миланом» у «Челси» с опцией выкупа, однако «россонери» не нуждаются в игроке и планируют вернуть его в лондонский клуб. «Синие» в свою очередь тоже не имеют планов на Бакайоко, поэтому рассчитывают продать его этим летом. Согласно заявлениям инсайдера Николо Скиры, с хавбеком уже связались турецкий «Галатасарай» и английский «Ноттингем Форест», предложившие игроку контракт на два года с возможностью однолетнего продления.

В прошедшем сезоне Бакайоко стал чемпионом Италии в составе «Милана», однако появился на поле лишь 18 раз во всех турнирах.