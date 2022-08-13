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Не пригодившийся «Милану» и «Челси» Бакайоко получил предложения от двух клубов

13 Августа 2022 • 00:32 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.40 4.60 8.50
Через 18 ч. 19 мин.

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко может продолжить карьеру в «Галатасарае» либо в «Ноттингем Форест».

27-летний француз арендован «Миланом» у «Челси» с опцией выкупа, однако «россонери» не нуждаются в игроке и планируют вернуть его в лондонский клуб. «Синие» в свою очередь тоже не имеют планов на Бакайоко, поэтому рассчитывают продать его этим летом. Согласно заявлениям инсайдера Николо Скиры, с хавбеком уже связались турецкий «Галатасарай» и английский «Ноттингем Форест», предложившие игроку контракт на два года с возможностью однолетнего продления.

В прошедшем сезоне Бакайоко стал чемпионом Италии в составе «Милана», однако появился на поле лишь 18 раз во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Милан Челси Ноттингем Форест Трансферы футбола - лето 2022 Тьемуэ Бакайоко
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