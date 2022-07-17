Савичевич поделился необычным прогнозом на новый сезон Серии А

Бывший нападающий «Милана» Деян Савичевич очень рад победе «Милана» в прошедшем сезоне, но не считает ее главным фаворитом в следующем чемпионате. По мнению Савичевича, главными претендентами на титул будут «Интер» и «Наполи», также надо ожидать ренессанса «Ювентуса».

- «Интер» и «Наполи» - фавориты нового сезона. Но важно и то, как они проведут трансферную кампанию, как быстро сыграются игроки. Я верю и в «Ювентус», в его состав вернется Кьеза, это огромный талант. Он мне очень нравится, наверное, это лучший итальянский игрок на данный момент, - цитирует Савичевича SportWeek.

Сезон в итальянской Серии А начнется 13 августа.