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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оборонец «Уотфорда» подался в Серию А

18 Июля 2022 • 23:05 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Защитник «Уотфорда» Адам Масина решил податься в Серию А, подписав контракт с «Удинезе». Речь идет о контракте сроком на три года для 28-летнего футболиста, сообщает официальный сайт клуба из Удине.

Любопытно, что марокканский футболист ранее уже выступал в Италии в составе «Болоньи», воспитанником которой он является. В 2018 году Масина покинул «Болонью» и перебрался в английский чемпионат, где с тех пор и выступал за «Уотфорд».

Однако по итогам минувшего сезона «шершни» впали в спячку и провалились в Чемпионшип, вследствие чего Масина решил вернуться в хорошо известную ему и наверняка более приятную и привычную по многим параметрам Италию.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Уотфорд Адам Масина Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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