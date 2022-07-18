Оборонец «Уотфорда» подался в Серию А

Защитник «Уотфорда» Адам Масина решил податься в Серию А, подписав контракт с «Удинезе». Речь идет о контракте сроком на три года для 28-летнего футболиста, сообщает официальный сайт клуба из Удине.

Любопытно, что марокканский футболист ранее уже выступал в Италии в составе «Болоньи», воспитанником которой он является. В 2018 году Масина покинул «Болонью» и перебрался в английский чемпионат, где с тех пор и выступал за «Уотфорд».

Однако по итогам минувшего сезона «шершни» впали в спячку и провалились в Чемпионшип, вследствие чего Масина решил вернуться в хорошо известную ему и наверняка более приятную и привычную по многим параметрам Италию.