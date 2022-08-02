Сабатини: «Милан» не допускал провальных трансферов при Мальдини и Массаре»

Бывший спортивный директор «Лацио» и «Ромы» Вальтер Сабатини прокомментировал предстоящий переход Шарля де Кетеларе в «Милан».

21-летний атакующий полузащитник «Брюгге» станет самым дорогим трансферным приобретением «Милана» за последние годы. По словам Сабатини, боссы «россонери» знают, на что идут: «Мальдини и Массара [технический и спортивный директор «Милана»] пока не допустили ни одной трансферной промашки в «Милане». Они выжимают максимум из ресурсов, доступных клубу, и уже показали умение работать в непростых условиях. Если они так яро боролись за подписание де Кетеларе, то этот игрок явно на что-то способен», – заявил в интервью Sky Sport Сабатини.

Покупка Шарля де Кетеларе обойдётся «Милану» в 35 млн евро. Бельгиец подпишет с клубом пятилетний контракт.