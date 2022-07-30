Сакки ждёт дальнейших чудес от Леау

Атакующий полузащитник «Милана» Рафаэл Леау стал одним из главных творцов триумфа своего клуба в минувшем сезоне Серии А. Леау стал пятым португальцем в истории Серии А, который забил более десяти голов за сезон, но самое важное - его голы почти всегда оказывались очень важными, в решающие моменты игр Леау не боялся брать на себя ответственность, и, что называется, «решать в одиночку».

Его фирменные прорывы стали одной из визитных карточек «Милана» в прошлом сезоне, и бывший наставник «Милана» Арриго Сакки верит в то, что Леау продолжит вести за собой товарищей по команде.

- Жду многого от него. Он может окончательно взорваться, для этого есть все - физические данные, скорость, фантазия. Важно, чтобы он находил себя на поле во всех матчах и не скисал, как это порой бывало в прошлом, - цитирует Сакки La Gazzetta Dello Sport.