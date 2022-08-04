Агент де Кетеларе рассказал, как переход игрока в «Милан» едва не сорвался

Агент полузащитника Шарля де Кетеларе поделился деталями переговоров.

«Милан» долго пытался купить 21-летнего игрока у «Брюгге», однако клубам не удавалось найти компромисс. Сам де Кетеларе очень хотел перейти, поэтому яро настаивал на трансфере.

«В какой-то момент сделка практически была мертва – клубы больше не хотели вести переговоры после встречи в Бельгии. Это превратилось в настоящую битву. Не зная о тонкостях, трудно представить, насколько сложно было разрешить эту ситуацию, но мы пошли на многое, чтобы трансфер произошёл. Мы продолжали настаивать, агрессивно выражая нашу позицию», – рассказал в интервью Het Laatste Nieuws представитель игрока.

Напомним, что трансфер де Кетеларе обошёлся «Милану» в 35 млн евро.