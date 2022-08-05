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Чемпионат Италии. Серия А

Горе в стане «Милана» - ушёл из жизни бывший кипер клуба

05 Августа 2022 • 02:55 Комментировать
Милан
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Удинезе
1.40 4.50 8.50
13.08 19:30

Не стало Вильяма Векки - бывшего голкипера «Милана», который успел поработать также и тренером вратарей, причем среди его клубов был и мадридский «Реал». Родившийся в 1948 году Векки выступал в составе «Милана» с 1967 по 1974 год, также он успел поиграть в составе «Кальяри», «Комо» и «Спала». На его счету также три матча в составе молодежной итальянской сборной.

В  середине 90-х годов прошлого века начал тренировать вратарей - сперва в «Реджане», затем в «Парме», «Ювентусе», «Милане» и мадридском «Реале» - с 2013 по 2015 год. Он ушел вместе с Карло Анчелотти, который был уволен после того, как «Реал» неудачно провел сезон 2014\2015.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вильям Векки
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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