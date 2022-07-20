Бакайоко: «На меня навели пистолет...»

Французский полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко попал в неприятную историю - его остановила и жестко обыскала полиция. Инцидент вызвал резонанс в итальянской прессе, потому Тьемуэ решил высказаться на эту тему.

- Добрый день всем, надеюсь, у вас все хорошо. Хочу записать видео на тему того, что случилось на том, другом видео, со мной. Власти Милана объявили о том, что полиция совершила ошибку. Ошибка - не проблема. Проблема в том, как это было сделано. На видео из социальных сетей видно далеко не все. Там, скорее, самая спокойная часть видео. На самом деле на меня навели пистолет. Это показалось мне очень опасным, поверьте.

Я понимаю, бывают ошибки, но что было бы, если бы они меня не узнали? Нельзя ставить под угрозу жизнь человека и в то же время отделываться от него словами, что это была «ошибка». Все могло закончиться хуже. Спасибо всем, что поддержал меня. Желаю всем приятного дня. Увидимся, - заявил футболист в видео в социальных сетях.