Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бакайоко: «На меня навели пистолет...»

20 Июля 2022 • 19:00 Комментировать (1)
Милан
...
Удинезе
1.40 4.70 8.50
13.08 19:30

Французский полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко попал в неприятную историю - его остановила и жестко обыскала полиция. Инцидент вызвал резонанс в итальянской прессе, потому Тьемуэ решил высказаться на эту тему.

- Добрый день всем, надеюсь, у вас все хорошо. Хочу записать видео на тему того, что случилось на том, другом видео, со мной. Власти Милана объявили о том, что полиция совершила ошибку. Ошибка - не проблема. Проблема в том, как это было сделано. На видео из социальных сетей видно далеко не все. Там, скорее, самая спокойная часть видео. На самом деле на меня навели пистолет. Это показалось мне очень опасным, поверьте.

Я понимаю, бывают ошибки, но что было бы, если бы они меня не узнали? Нельзя ставить под угрозу жизнь человека и в то же время отделываться от него словами, что это была «ошибка». Все могло закончиться хуже. Спасибо всем, что поддержал меня. Желаю всем приятного дня. Увидимся, - заявил футболист в видео в социальных сетях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тьемуэ Бакайоко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
19:17 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ромы» Мангоне: «Дибала великолепный игрок, который может решать матчи в одиночку» эксклюзив
19:00 · Италия. Серия А
Бакайоко: «На меня навели пистолет...» 1
18:32 · Италия. Серия А
Раноккия подписал новый контракт с «Ювентусом»
18:16 · Италия. Серия А
​Маккенни: «Трудно игнорировать трансферные слухи»
17:28 · Италия. Серия А
​Щесны: «Чувствую боль после каждого сэйва»
16:17 · Италия. Серия А
​Ультрас «Интера» обратились к руководству из-за ситуации со Шкриньяром
16:04 · Италия. Серия А
Президент «Лилля»: «Саншеш покинет команду»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал интерес ЦСКА к турецкому защитнику
15:59 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА может подписать защитника «Сассуоло»
15:28 · Италия. Серия А
Стала известна зарплата Дибалы в «Роме»
15:00 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры о трансфере защитника «Фиорентины»
14:38 · Италия. Серия А
​«Атлетико» повесил ценник на Морату слухи
14:29 · Италия. Серия А
Матичу пришлось менять игровой номер из-за Дибалы
14:25 · Италия. Серия А
Дибала — о переходе в «Рому»: Работать с Моуринью — это большая честь для меня
14:21 · Италия. Серия А
«Мальорка» хочет выкупить нападающего «Лацио»
Все новости
Рекомендуем