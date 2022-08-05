«Милан» объявил о продлении контракта со своим воспитанником

Полузащитник Томмазо Побега подписал новый контракт с «Миланом». Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.

Новое трудовое соглашение 23-летнего футболиста с командой будет рассчитано до 2027 года. Стоит отметить, что полузащитник является воспитанником «россонери».

Минувший сезон Побега провел в аренде в «Торино», он принял участие в 33 встречах чемпионата Италии, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.

В первом туре Серии А «Милан» дома примет «Удинезе», игра пройдет 13 августа в 19:30 по мск.

