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Чемпионат Италии. Серия А

Савичевич: «Скудетто - заслуга Пиоли»

16 Июля 2022 • 19:20 Комментировать
Милан
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Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Черногорский экс-нападающий Деян Савичевич выступал за «Милан» в период наивысшего расцвета клуба, это было тридцать лет тому назад при Фабио Капелло. Но он остается тифози клуба и по сей день - Савичевич очень рад тому, что в минувшем сезоне «Милан» наконец-то взял Скудетто. Он считает, что главная заслуга в этом принадлежит тренеру «Милана» - Стефано Пиоли.

- Это заслуга Пиоли. По моему мнению. он поработал лучше, чем Сакки, Капелло, Дзаккерони, Анчелотти и Аллегри. У них в распоряжении были суперзвезды, - цитирует Савичевича издание SportWeek.

Стефано Пиоли работает с «Миланом» с 2019 года.

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Милан Деян Савичевич
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