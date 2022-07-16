Савичевич: «Скудетто - заслуга Пиоли»

Черногорский экс-нападающий Деян Савичевич выступал за «Милан» в период наивысшего расцвета клуба, это было тридцать лет тому назад при Фабио Капелло. Но он остается тифози клуба и по сей день - Савичевич очень рад тому, что в минувшем сезоне «Милан» наконец-то взял Скудетто. Он считает, что главная заслуга в этом принадлежит тренеру «Милана» - Стефано Пиоли.

- Это заслуга Пиоли. По моему мнению. он поработал лучше, чем Сакки, Капелло, Дзаккерони, Анчелотти и Аллегри. У них в распоряжении были суперзвезды, - цитирует Савичевича издание SportWeek.

Стефано Пиоли работает с «Миланом» с 2019 года.