Ребич не забивал за «Милан» на «Сан-Сиро» почти полтора года

Чемпион итальянской Серии А, «Милан», проводит свой первый матч в текущем сезоне. Команда Стефано Пиоли сражается с «Удинезе» и сумела переломить ход неудачно начавшейся игры. Два мяча в текущем матче забил хорватский нападающий Анте Ребич.

Удивительно, но Ребич не мог забить на домашнем стадионе «Милана» почти полтора года - или 482 дня, если точно. В последний раз Ребич отличался в домашнем матче в апреле 2021 года против «Дженоа» - тогда «Милан» выиграл со счетом 2:1.

Следить за событиями матча первого тура Серии А между «Миланом» и «Удинезе» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.