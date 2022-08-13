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Чемпионат Италии. Серия А

Ребич не забивал за «Милан» на «Сан-Сиро» почти полтора года

13 Августа 2022 • 21:12 Комментировать
Милан
4:2
Удинезе
окончен

Чемпион итальянской Серии А, «Милан», проводит свой первый матч в текущем сезоне. Команда Стефано Пиоли сражается с «Удинезе» и сумела переломить ход неудачно начавшейся игры. Два мяча в текущем матче забил хорватский нападающий Анте Ребич.

Удивительно, но Ребич не мог забить на домашнем стадионе «Милана» почти полтора года - или 482 дня, если точно. В последний раз Ребич отличался в домашнем матче в апреле 2021 года против «Дженоа» - тогда «Милан» выиграл со счетом 2:1.

Следить за событиями матча первого тура Серии А между «Миланом» и «Удинезе» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Милан Анте Ребич
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окончен Милан 4:2 Удинезе 1.45 4.60 7.00
окончен Сампдория 0:2 Аталанта 4.90 3.95 1.70
Идет 46 минута Монца 0:1 Торино 2.95 3.25 2.55
Идет 46 минута Лечче 0:1 Интер Милан 9.00 5.60 1.34
14.08  19:30 Фиорентина ... Кремонезе 1.39 5.20 7.80
14.08  19:30 Лацио ... Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
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