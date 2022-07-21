Бывший защитник «Удинезе» находится на просмотре в «Рубине»

На просмотре в «Рубине» находится бывший защитник итальянского «Удинезе» Али Аднан Казим.

В настоящий момент игрок сборной Ирака находится без клуба. Последним местом работы левого защитника на сегодняшний день остаётся датский «Вайле», который он покинул нынешним летом.

В период с 2015 по 2019 год Казим защищал цвета «Удинезе», в составе которого провёл в общей сложности 70 матчей, отметившись одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что свой следующий матч в рамках 2-го тура Первой лиги казанцы проведут 24 июля против «Енисея». Начало — в 13:00 по московскому времени.