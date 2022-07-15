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Чемпионат Италии. Серия А

Фанат «Милана» пообещал отрезать себе ногу, если Леау не продлит контракт с клубом

15 Июля 2022 • 01:37 Комментировать
Милан
...
Удинезе
13.08 19:30

Португальский нападающий Леау внес огромный вклад в триумф «Милана» в прошлом сезоне - он забил множество важных мячей и, в целом, вел партнеров вперед.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что фанаты, затаив дыхание, следят за сагой с продлением его контракта. Похоже, что Леау хотел бы остаться, но получать чуть больше денег. Между тем один из фанатов сделал себе татуировку с портретом Леау на ноге.

Фото быстро стало очень популярным, его увидел и прокомментировал даже сам Леау, ну а носитель татуировки пообещал, что если Рафаэл не продлит свой контракт, то он «отрежет себе ногу» - ту самую, с татуировкой.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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