Фанат «Милана» пообещал отрезать себе ногу, если Леау не продлит контракт с клубом

Португальский нападающий Леау внес огромный вклад в триумф «Милана» в прошлом сезоне - он забил множество важных мячей и, в целом, вел партнеров вперед.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что фанаты, затаив дыхание, следят за сагой с продлением его контракта. Похоже, что Леау хотел бы остаться, но получать чуть больше денег. Между тем один из фанатов сделал себе татуировку с портретом Леау на ноге.

Фото быстро стало очень популярным, его увидел и прокомментировал даже сам Леау, ну а носитель татуировки пообещал, что если Рафаэл не продлит свой контракт, то он «отрежет себе ногу» - ту самую, с татуировкой.