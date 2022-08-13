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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Милана» прокомментировал первую победу сезона

13 Августа 2022 • 22:40 Комментировать
Милан
4:2
Удинезе
окончен

Действующий чемпион Италии «Милан» заработал первую победу в новом чемпионате, впервые с 2010 года забив целых четыре гола в стартовой игре сезона. Причем победа оказалась волевой, ибо первыми счет открыли именно «зебры».

Наставник чемпионов Италии Стефано Пиоли прокомментировал игру, дав понять, что над начальными минутами матча его команде предстоит еще поработать.

- Мне не понравилось, что мы начали матч с пропущенного мяча. Но потом были полчаса отличного футбола. Очень рад успехам Ребича, он отлично двигается, вяжет игру, у него есть все, чтобы быть важным для нас. Де Кетеларе проявил свою интеллигентность на поле, но он пока что не в лучших кондициях, - цитирует Пиоли La Gazzetta Dello Sport.

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Милан Стефано Пиоли
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окончен Милан 4:2 Удинезе 1.45 4.60 7.00
окончен Сампдория 0:2 Аталанта 4.90 3.95 1.70
окончен Монца 1:2 Торино 2.60 3.25 2.80
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