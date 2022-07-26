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Чемпионат Италии. Серия А

Сын Мальдини решил покинуть «Милан»

26 Июля 2022 • 00:43 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Сын Паоло Мальдини, 20-летний Даниэль Мальдини, решил покинуть «Милан». Причина проста - футболист чувствует, что нуждается в постоянной игровой практике, а получить ее в составе борющегося за чемпионат клуба сейчас непросто. Поэтому Даниэль подыскал себе место в «Специи», сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Любопытно, но теперь для Мальдини домашним стадионом будет та самая арена, на которой он забил свой единственный гол в составе «Милана». Это было 25 сентября прошлого года, когда «Милан» добыл три очка, победив со счетом 2:1.

Чемпионат Италии в Серии А стартует 13 августа, свой первый матч «Специя» проведёт дома против «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Специя Даниэль Мальдини Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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