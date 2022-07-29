Даниэль Мальдини отправился набираться опыта в итальянскую «Специю» на правах аренды.

Переход официально подтвердили оба клуба. Арендное соглашение 20-летнего полузащитника со «Специей» рассчитано до конца сезона 2022/23 – возможность выкупа в сделку не включена. Таким образом, Даниэль станет первым представителем семьи Мальдини, кто сыграет в Серии А не в цветах «Милана».

Даниэль Мальдини появился на поле в 13 поединках «россонери» в минувшем сезоне, однажды поразив чужие ворота. Трансферная стоимость атакующего хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро. Действующий контракт игрока с «Миланом» рассчитан до 2024 года.