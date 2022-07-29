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Чемпионат Италии. Серия А

Сын Мальдини покинул «Милан» ради другого клуба Серии А официально

29 Июля 2022 • 21:06 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Даниэль Мальдини отправился набираться опыта в итальянскую «Специю» на правах аренды.

Переход официально подтвердили оба клуба. Арендное соглашение 20-летнего полузащитника со «Специей» рассчитано до конца сезона 2022/23 – возможность выкупа в сделку не включена. Таким образом, Даниэль станет первым представителем семьи Мальдини, кто сыграет в Серии А не в цветах «Милана».

Даниэль Мальдини появился на поле в 13 поединках «россонери» в минувшем сезоне, однажды поразив чужие ворота. Трансферная стоимость атакующего хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро. Действующий контракт игрока с «Миланом» рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Специя Даниэль Мальдини Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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