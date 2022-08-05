Пиоли: «В этом году мотивировать команду будет ещё легче»

Наставник итальянского «Милана» Стефано Пиоли считает, что в этом году ему будет еще проще мотивировать своих футболистов. В прошлом сезоне «Милан» впервые после одиннадцатилетнего перерыва выиграл Скудетто - оно стало девятнадцатым в истории клуба. Пиоли считает, что команда стала сильнее благодаря новым приобретениям.

- Для победы нужен талант, для повторения победы нужен характер. Год назад я думал о победе уже после первого тура. В этом году, как мне кажется, мотивировать команду будет легче. Мы стали сильнее, чем год назад, - цитирует Пиоли La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Италии стартует 13 августа, в первом туре «Милан» примет дома «Удинезе».