Пиоли: «Удинезе» - непростой соперник»

Чемпион Серии А, «Милан», свой первый матч в новом сезоне проведет против «Удинезе», для которого этот чемпионат станет 50-м в Серии А.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что «Удинезе» может оказаться серьезным соперником, особенно когда речь идет о стартовом матче чемпионата.

- «Удинезе» - очень сложный соперник, они сменили тренера, но не манеру игры. Они физически хорошо подготовлены, и не забывайте, в прошлом году мы ни разу не смогли выиграть у них. Нам надо будет хорошо двигаться на поле, оставаясь компактными, - цитирует наставника «Милана» новостное агентство ITASportPress.



