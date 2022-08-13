«Милан» открыл Серию А волевой результативной победой

«Милан» начал защиту титула в Серии А домашним матчем с «Удинезе». Гости уже на второй минуте повели, первый мяч нового сезона забил Родриго Бекао ударом головой. «Россонери» быстро ответили голом с пенальти Тео Эрнандеса и с игры - Анте Ребича. Тем не менее, на 45-й минуте гости снова забили головой (Адам Масина). После перерыва «Милан» довел дело до победы благодаря метким ударам Браима Диаса и Ребича - 4:2.
Протокол игры
|2'Бекао Родриго (0:1)
|(1:1) Тео Эрнандес12'
|(2:1) Ребич Анте15'
|45'Масина Адам (2:2)
|(3:2) Диас Браим46'
|(4:2) Ребич Анте68'
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Калюлю Пьер•Томори Фикайо•Тео Эрнандес•Беннасер Исмаэль•Крунич Раде 34'84' (Побега Томмазо (84') •Мессьяс Жуниор71' (Салемакерс Алексис (71') •Диас Браим71' (Де Кетеларе Шарль (71') •Леау Рафаэл84' (Ориги Дивок (84') •Ребич Анте72' (Жиру Оливье (72')
Сильвестри Марко•Бекао Родриго• 34'Нюйтинк Брэм•Перес Неуэн 55'67' (Гомеш Бету (67') •Соппи Брэндон• 10'Масина Адам83' (Эбоселе Фести (83') • 90'Перейра Роберто•Уолас Соуза76' (Самарджич Лазар (76') •Макенго Жан-Виктор76' (Ловрич Санди (76') •Делофеу Херард•Саксесс Исаак67' (Эбосс Энцо (67')
13 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).