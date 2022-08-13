«Милан» открыл Серию А волевой результативной победой

«Милан» начал защиту титула в Серии А домашним матчем с «Удинезе». Гости уже на второй минуте повели, первый мяч нового сезона забил Родриго Бекао ударом головой. «Россонери» быстро ответили голом с пенальти Тео Эрнандеса и с игры - Анте Ребича. Тем не менее, на 45-й минуте гости снова забили головой (Адам Масина). После перерыва «Милан» довел дело до победы благодаря метким ударам Браима Диаса и Ребича - 4:2.