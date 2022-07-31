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Чемпионат Италии. Серия А

Стали известны детали контракта де Кетеларе с «Миланом»

31 Июля 2022 • 00:35 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Атакующий хавбек сборной Бельгии и «Брюгге» Шарль де Кетеларе в ближайшие дни примерит красно-чёрную футболку.

Подписание 21-летней восходящей звезды обойдётся «россонери» в 36 млн евро. Де Кетеларе прибудет в Милан в воскресенье для завершения трансфера, а в понедельник о переходе будет объявлено официально.

Контракт бельгийца с «Миланом» рассчитан на пять лет. Согласно данным журналиста Маттео Моретто, зарплата футболиста составит 2,5 млн евро за сезон. В договоре предусмотрен бонус, который будет начисляться игроку ежегодно после достижения отметки в 30 матчей за кампанию. Также полузащитнику полагаются дополнительные надбавки за достижения команды в различных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Трансферы футбола - лето 2022 Шарль де Кетеларе
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