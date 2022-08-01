Де Кетеларе вылетел в Италию: «Милан» завершает свой самый дорогой трансфер за последние три года

Шарль де Кетеларе уже вылетел в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Трансфер 21-летнего бельгийца обойдётся действующим чемпионам Италии в 35 млн евро, из которых 3 млн – бонусы. Данное приобретение станет для «Милана» самым дорогим за последние три года. По информации Football-Italia, в ближайшие часы футболист прибудет в Италию, а уже во вторник пройдёт медосмотр и заключит контракт, рассчитанный на пять лет.

В составе «Брюгге» молодой талант провёл 120 матчей, став автором 25 забитых мячей и 20 результативных передач. За сборную Бельгии атакующий хавбек сыграл 8 раз, однажды отличившись голом.