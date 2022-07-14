Ибрагимович «вычислил» поклонника «Интера» и хотел оставить его без автографа

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович верен себе - несмотря на травму, он сохраняет чувство юмора и продемонстрировал его еще раз. Сейчас он находится Дезенцано, где проходит курс реабилитации после того, как ему сделали операцию в конце мая.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Златан, который вскоре должен продлить контракт с клубом, присел на террасе выпить кофе, когда его узнали молодые поклонники футбола. Один из них подошел за автографом, однако Ибрагимович каким-то образом «вычислил» его и спросил «Ты поклонник «Интера? Тебе не повезло», сказал швед, но в итоге автограф все-таки дал.