«Милану» предложили чемпиона мира - 2018, но сделка маловероятна

Полузащитник испанского «Бетиса» Набиль Фекир был предложен «Милану».

Руководство «россонери» изучает возможности усиления средней линии. Главная цель клуба – 21-летний Шарль де Кетеларе, выступающий за «Брюгге». Как информирует Calciomercato, недавно «Милану» предложили подписать другого атакующего хавбека – Набиля Фекира. Боссы действующих чемпионов Италии высоко оценивают способности 28-летнего француза, но не планируют начинать переговоры из-за его высокой стоимости. «Бетис» хочет заработать на продаже игрока около 35 млн евро.

Набиль Фекир забил десять мячей и стал автором десяти голевых передач в 47 матчах за севильский коллектив в прошедшем сезоне.