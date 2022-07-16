В новом контракте Ибрагимовича с «Миланом» заработок будет зависеть в основном от достижений

Шведский нападающий Златан Ибрагимович готовится подписать новый контракт с «Миланом», в состав которого он вернулся в 2020 году. Несмотря на свой преклонный по футбольным меркам возраст, Златан хочет провести в составе команды еще как минимум один сезон. Условия нового контракта в общих чертах уже известны.

Гонорар у шведского форварда будет невысоким, но условия будут гибкими - у Златана будет возможность поднять куда больше денег при достижении определенных планок, как личных, так и командных. Если «Милан» возьмет второе Скудетто кряду и выйдет из группы в Лиге чемпионов, это станет большим приростом для гонорара Ибрагимовича, сообщает ITASportPress.