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Чемпионат Италии. Серия А

В новом контракте Ибрагимовича с «Миланом» заработок будет зависеть в основном от достижений

16 Июля 2022 • 03:03 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Шведский нападающий Златан Ибрагимович готовится подписать новый контракт с «Миланом», в состав которого он вернулся в 2020 году. Несмотря на свой преклонный по футбольным меркам возраст, Златан хочет провести в составе команды еще как минимум один сезон. Условия нового контракта в общих чертах уже известны.

Гонорар у шведского форварда будет невысоким, но условия будут гибкими - у Златана будет возможность поднять куда больше денег при достижении определенных планок, как личных, так и командных. Если «Милан» возьмет второе Скудетто кряду и выйдет из группы в Лиге чемпионов, это станет большим приростом для гонорара Ибрагимовича, сообщает ITASportPress.

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Милан Златан Ибрагимович
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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