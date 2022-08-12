Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори подписал новое соглашение с клубом.

Трудовой договор 24-летнего футболиста с «россонери» рассчитан до лета 2027 года, сообщает официальный сайт «Милана». Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, по условиям нового договора Томори будет зарабатывать порядка 3,5 млн евро в год. Переговоры продлились недолго, поскольку стороны выражали взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества.

Фикайо Томори был выкуплен «Миланом» у лондонского «Челси» прошлым летом почти за 29 млн евро. В сезоне 2021/22 англичанин принял участие в 40 матчах, отметившись одним голом.