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«Милан» продлил контракт с одним из лидеров обороны официально

12 Августа 2022 • 22:40 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.40 4.60 8.50
Через 19 ч. 55 мин.

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори подписал новое соглашение с клубом.

Трудовой договор 24-летнего футболиста с «россонери» рассчитан до лета 2027 года, сообщает официальный сайт «Милана». Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, по условиям нового договора Томори будет зарабатывать порядка 3,5 млн евро в год. Переговоры продлились недолго, поскольку стороны выражали взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества.

Фикайо Томори был выкуплен «Миланом» у лондонского «Челси» прошлым летом почти за 29 млн евро. В сезоне 2021/22 англичанин принял участие в 40 матчах, отметившись одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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