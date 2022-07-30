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Чемпионат Италии. Серия А

Альбертини: «Де Кетеларе - потенциальный чемпион»

30 Июля 2022 • 21:32 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Бывший футболист «Милана» Деметрио Альбертини считает, что «Милан» совершает очень удачное приобретение в лице Шарля де Кетеларе. Бельгийский футболист представляется Альбертини потенциальным чемпионом.

- Он может играть разные роли на поле, но прежде всего он атакующий полузащитник. Потенциальный чемпион, современный игрок, с международным опытом, с выступлениями в Лиге чемпионов, причем этого опыта больше, чем у многих нынешних игроков «Милана». «Милан» выбрал де Кетеларе, но и он выбрал «Милан», он знает, что этот проект сейчас может оказаться идеальным с технической точки зрения для него, - цитирует Альбертини ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Деметрио Альбертини Шарль де Кетеларе
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