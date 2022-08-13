Впервые в своей истории Серия А стартует раньше 15 августа

Сегодня состоится долгожданное событие для любителей итальянского футбола - начнется итальянский чемпионат. Уже через несколько часов чемпион прошлого сезона, «Милан», примет в домашнем матче «Удинезе» - клуб, который по ходу прошлого чемпионата «Милан» так и не сумел обыграть.

Впервые в истории чемпионата Италии сезон начнется раньше, чем 15 августа. Конечно же, это связано с зимней паузой на чемпионат мира, хотя при этом итальянская сборная на Мундиаль не пробилась.

Следить за событиями матча между «Миланом» и «Удинезе» можно будет в нашей онлайн-трансляции, она будет доступна на нашем сайте.