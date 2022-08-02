«Милан» объявил о подписании атакующего полузащитника «Брюгге» и сборной Бельгии Шарля де Кетеларе.

Трансфер обошёлся «россонери» в 35 млн евро с учётом бонусов – самая дорогая покупка клуба с момента назначения Паоло Мальдини и Фредерика Массары на должности руководителей.

Контракт 21-летнего бельгийца рассчитан до июня 2027 года. Согласно сведениям итальянских СМИ, зарплата де Кетеларе в «Милане» составит порядка 2,2 млн евро в год. Игрок будет выступать под 90-м номером.

В составе «Брюгге» молодой хавбек провёл 120 поединков, записав на свой счёт 25 голов и 20 результативных передач.