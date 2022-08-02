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Чемпионат Италии. Серия А

Официально: «Милан» подписал де Кетеларе за 35 млн евро официально

02 Августа 2022 • 22:15 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.40 4.60 8.50
13.08 19:30

«Милан» объявил о подписании атакующего полузащитника «Брюгге» и сборной Бельгии Шарля де Кетеларе.

Трансфер обошёлся «россонери» в 35 млн евро с учётом бонусов – самая дорогая покупка клуба с момента назначения Паоло Мальдини и Фредерика Массары на должности руководителей.

Контракт 21-летнего бельгийца рассчитан до июня 2027 года. Согласно сведениям итальянских СМИ, зарплата де Кетеларе в «Милане» составит порядка 2,2 млн евро в год. Игрок будет выступать под 90-м номером.

В составе «Брюгге» молодой хавбек провёл 120 поединков, записав на свой счёт 25 голов и 20 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Шарль де Кетеларе
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