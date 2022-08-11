Ди Канио назвал своих фаворитов нового сезона в Италии

Бывший футболист «Лацио» и итальянской сборной Паоло ди Канио поделился своим прогнозом на новый сезон итальянского чемпионата Серии А. Ди Канио считает, что основная борьба за титул, как и в прошлом сезоне, развернется между «Миланом» и «Интером».

- Я полагаю, что события на рынке могут еще изменить баланс сил, но сейчас фаворитом я вижу действующего чемпиона, «Милан», а главным соперником - «Интер», но только если останется Шкриньяр. Все остальные явно позади, - цитирует ди Канио Tuttosport.

Новый сезон чемпионата Италии начнется уже в предстоящие выходные, «Милан» сразится дома с «Удинезе».