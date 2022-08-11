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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Канио назвал своих фаворитов нового сезона в Италии

11 Августа 2022 • 03:27 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Бывший футболист «Лацио» и итальянской сборной Паоло ди Канио поделился своим прогнозом на новый сезон итальянского чемпионата Серии А. Ди Канио считает, что основная борьба за титул, как и в прошлом сезоне, развернется между  «Миланом» и «Интером».

- Я полагаю, что события на рынке могут еще изменить баланс сил, но сейчас фаворитом я вижу действующего чемпиона, «Милан», а главным соперником - «Интер», но только если останется Шкриньяр. Все остальные явно позади, - цитирует ди Канио Tuttosport.

Новый сезон чемпионата Италии начнется уже в предстоящие выходные, «Милан» сразится дома с «Удинезе».

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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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