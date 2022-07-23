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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» проиграл в Венгрии местному «Залаэгерсегу»

23 Июля 2022 • 22:00 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

«Милан» сыграл в Венгрии товарищеский матч в своих новых ретро-футболках, но результат его оказался печальным для чемпионов Италии - команда проиграла со счетом 2:3 местному «Залаэгерсегу». Особенно печально стало, когда венгры еще в первом тайме довели счет до 3:0. Правда, команда Стефано Пиоли смогла ответить голами Крунича и Жиру (по одному голу в каждом из таймов), но от поражения уйти не сумела.

Новый сезон в итальянском чемпионате Серии А начнется 13 августа, в первом туре «Милан» примет дома «Удинезе». Напомним, что в минувшем сезоне «Милан» стал чемпионом Италии - это был первый триумф после 11-летнего перерыва.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Залаэгерсег
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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