«Милан» проиграл в Венгрии местному «Залаэгерсегу»

«Милан» сыграл в Венгрии товарищеский матч в своих новых ретро-футболках, но результат его оказался печальным для чемпионов Италии - команда проиграла со счетом 2:3 местному «Залаэгерсегу». Особенно печально стало, когда венгры еще в первом тайме довели счет до 3:0. Правда, команда Стефано Пиоли смогла ответить голами Крунича и Жиру (по одному голу в каждом из таймов), но от поражения уйти не сумела.

Новый сезон в итальянском чемпионате Серии А начнется 13 августа, в первом туре «Милан» примет дома «Удинезе». Напомним, что в минувшем сезоне «Милан» стал чемпионом Италии - это был первый триумф после 11-летнего перерыва.