Бенитес: «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу»

Бывший главный тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес поделился мнением о главных фаворитах предстоящего розыгрыша итальянской Серии А.

По мнению испанского специалиста, на данный момент действующий чемпион страны «Милан» выглядит наименее предпочтительно на фоне своих главных конкурентов в борьбе за золото — «Интера» и «Ювентуса».

«Впереди всех «Интер» и «Ювентус». Невозможно списывать со счетов и действующего чемпиона. Хотя прямо сейчас «Милан» уступает этим командам. Также нельзя забывать и про «Наполи», плюс «Рома» удивила своими трансферами», — приводит слова Бенитеса La Gazzetta dello Sport.

Свой первый матч в новом сезоне «Милан» проведёт 13 августа против «Удинезе». Начало — в 19:30 по московскому времени.