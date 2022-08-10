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Зиеш устал ждать предложение «Милана», игрок готов рассмотреть другие варианты

10 Августа 2022 • 13:22 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш намерен побыстрее покинуть команду. По информации от журналиста Низара Кинселлы, марокканец устал ждать предложение «Милана», поэтому сказал своим юристам найти альтернативные варианты для продолжения карьеры.

Ранее «Челси» был согласен отпустить Зиеша в аренду с обязательством выкупа. «Милан» всё ещё заинтересован в сделке, но клуб пока не готов сделать своё предложение.

Зиеш не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. Немецкий специалист уже дал понять руководству, что помимо Рахима Стерлинга хочет обновить атакующую линию клуба ещё двумя новыми футболистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Хаким Зиеш Трансферы футбола - лето 2022
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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