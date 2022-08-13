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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Чемпионат будет плотнее, чем в прошлом году»

13 Августа 2022 • 01:48 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.40 4.60 8.50
Через 16 ч. 47 мин.

В прошлом сезоне «Милан» стал чемпионом Италии, вернув себе чемпионский титул спустя одиннадцать лет воздержания. Наставник «россонери» Стефано Пиоли уверен в том, что и в этом сезоне его команда будет на высоте, но в то же время он не сомневается - борьба станет плотнее. В прошлом году реальным конкурентом «Милана» был лишь «Интер».

- Первые семь команд будут сильными, но выросли и команды из середины пелетона. Это значит, что чемпионат будет более сбалансированным и плотным. Мы хорошо подготовились и мотивированы - в прошлом году мы не смогли обыграть «Удинезе», теперь будем стремиться сделать это в первом же матче сезона, - цитирует Пиоли ITASportPress.

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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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13.08  19:30 Милан ... Удинезе 1.41 4.90 8.00
13.08  19:30 Сампдория ... Аталанта 3.95 3.80 1.92
13.08  21:45 Монца ... Торино 2.95 3.25 2.55
13.08  21:45 Лечче ... Интер Милан 9.00 5.60 1.34
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