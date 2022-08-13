Пиоли: «Чемпионат будет плотнее, чем в прошлом году»

В прошлом сезоне «Милан» стал чемпионом Италии, вернув себе чемпионский титул спустя одиннадцать лет воздержания. Наставник «россонери» Стефано Пиоли уверен в том, что и в этом сезоне его команда будет на высоте, но в то же время он не сомневается - борьба станет плотнее. В прошлом году реальным конкурентом «Милана» был лишь «Интер».

- Первые семь команд будут сильными, но выросли и команды из середины пелетона. Это значит, что чемпионат будет более сбалансированным и плотным. Мы хорошо подготовились и мотивированы - в прошлом году мы не смогли обыграть «Удинезе», теперь будем стремиться сделать это в первом же матче сезона, - цитирует Пиоли ITASportPress.